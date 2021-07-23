Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
23 июля 202112:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, сознательность граждан в данном вопросе растёт.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины в России привились уже 33,6 миллиона человек, сообщает RT. По её словам, полностью вакцинировались 22,6 миллиона граждан.
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23 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru