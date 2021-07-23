Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По его словам, сознательность граждан в данном вопросе растёт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины в России привились уже 33,6 миллиона человек, сообщает RT. По её словам, полностью вакцинировались 22,6 миллиона граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияРоссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры