Песков отказался комментировать приговор Треповой

По его словам, он не намерен делать этого и относительно приговора Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов).

«Мы не комментируем решения суда и не будем этого делать сейчас», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, По версии следствия, 2 апреля 2023 года она принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге начиненную взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), который погиб в результате взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

