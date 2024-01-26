Песков отказался комментировать приговор Треповой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует решения российских судов, сообщает РИА Новости.
По его словам, он не намерен делать этого и относительно приговора Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов).
«Мы не комментируем решения суда и не будем этого делать сейчас», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, По версии следствия, 2 апреля 2023 года она принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге начиненную взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), который погиб в результате взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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