Песков отказался комментировать приговор сжегшему коран Журавелю

В ответ на просьбу прокомментировать приговор волгоградцу Никите Журавелю, который получил реальный срок за сожжение Корана, он указал, что это «не вопрос администрации президента».

«Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем», — заключил представитель Кремля.

Ранее Висаитовский районный суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля, который в мае прошлого года сжег Коран в Волгограде, к 3,5 года заключения за оскорбление чувств верующих, сообщает RT.

