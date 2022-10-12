В Кремле назвали «очевидными» недостатки мобилизационной системы
Ошибки и недостатки при проведении частичной мобилизации в России очевидны всем, а не только специалистам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что российская система мобилизации военнослужащих нуждается в модернизации. Он указал на необходимость внедрения интеллектуальных передовых технологий и призвал не сваливать всю ответственность на военкоматы.
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждались ли эти проблемы на совещаниях Совбеза, Песков заявил, что недочеты, выявленные в ходе частичной мобилизации, будут устранены.
Ранее стало известно, что на сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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