В Кремле назвали «очевидными» недостатки мобилизационной системы

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что российская система мобилизации военнослужащих нуждается в модернизации. Он указал на необходимость внедрения интеллектуальных передовых технологий и призвал не сваливать всю ответственность на военкоматы.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждались ли эти проблемы на совещаниях Совбеза, Песков заявил, что недочеты, выявленные в ходе частичной мобилизации, будут устранены.

Ранее стало известно, что на сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

