В Кремле назвали «очевидными» недостатки мобилизационной системы

Ошибки и недостатки при проведении частичной мобилизации в России очевидны всем, а не только специалистам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что российская система мобилизации военнослужащих нуждается в модернизации. Он указал на необходимость внедрения интеллектуальных передовых технологий и призвал не сваливать всю ответственность на военкоматы.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждались ли эти проблемы на совещаниях Совбеза, Песков заявил, что недочеты, выявленные в ходе частичной мобилизации, будут устранены.

Ранее стало известно, что на сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковМобилизация
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