Песков: Не являюсь поклонником Моргенштерна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не является фанатом рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом). Об этом представитель Кремля рассказал информационному каналу «МГИМО 360».
«Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна. Но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», — указал Песков.
Также пресс-секретарь прокомментировал слова рэпера о готовности рассмотреть возможность поездки в зону специальной военной операции, если такое предложение поступит. По словам Пескова, даже если представить поездку Моргенштерна на фронт, никто не сможет дать ему гарантии безопасности.
«Постановка вопроса, что "так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантии, что потом все будет хорошо", она неуместна», — добавил пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru