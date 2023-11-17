Песков: Не являюсь поклонником Моргенштерна

«Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна. Но из тех крох, о чем я знаю, я могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», — указал Песков.

Также пресс-секретарь прокомментировал слова рэпера о готовности рассмотреть возможность поездки в зону специальной военной операции, если такое предложение поступит. По словам Пескова, даже если представить поездку Моргенштерна на фронт, никто не сможет дать ему гарантии безопасности.

«Постановка вопроса, что "так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантии, что потом все будет хорошо", она неуместна», — добавил пресс-секретарь.

