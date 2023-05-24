Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перенос празднования Рождества на Украине.
Представитель Кремля назвал изменение церковного календаря безумием и вакханалией.
«Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский», - сказал пресс-секретарь президента в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 24 мая принял решение о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Смену церковного календаря утвердят на поместном соборе ПЦУ.
Украинский суд 12 мая приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком два года митрополита канонической Украинской православной церкви Иоасафа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru