Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией

Представитель Кремля назвал изменение церковного календаря безумием и вакханалией.

«Давайте подождем, пока они объявят, что больше нет украинского языка, есть американский», - сказал пресс-секретарь президента в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 24 мая принял решение о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Смену церковного календаря утвердят на поместном соборе ПЦУ.



Украинский суд 12 мая приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком два года митрополита канонической Украинской православной церкви Иоасафа, передает «Радиоточка НСН».

