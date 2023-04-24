Песков назвал доносы отвратительным явлением

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать доносы от общественных активистов. Подобную практику Песков назвал отвратительной.

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет», - сказал представитель Кремля.

Суд в Курской области 30 марта оштрафовал на 30 тысяч рублей школьного учителя Николая Бобрышева по делу о дискредитации российской армии. В апреле прошлого года он негативно высказался о спецоперации. На педагога написал донос отец одного из учеников, передает «Радиоточка НСН».

