Песков назвал доносы отвратительным явлением
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал практику доносов. Он выступил с лекцией в ходе марафона общества «Знание».
Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать доносы от общественных активистов. Подобную практику Песков назвал отвратительной.
«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет», - сказал представитель Кремля.
Суд в Курской области 30 марта оштрафовал на 30 тысяч рублей школьного учителя Николая Бобрышева по делу о дискредитации российской армии. В апреле прошлого года он негативно высказался о спецоперации. На педагога написал донос отец одного из учеников, передает «Радиоточка НСН».
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