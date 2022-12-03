Песков: мобилизация завершена

Новой информации о мобилизации в России нет, она завершена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена», - цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации к обучению новобранцев привлекли около трёх тысяч инструкторов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияМобилизацияПесковДмитрий Песков
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