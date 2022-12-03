Песков: мобилизация завершена
3 декабря 202216:25
Новой информации о мобилизации в России нет, она завершена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена», - цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации к обучению новобранцев привлекли около трёх тысяч инструкторов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru