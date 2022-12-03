Песков: мобилизация завершена

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена», - цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации к обучению новобранцев привлекли около трёх тысяч инструкторов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

