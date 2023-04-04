Первый визовый центр Китая вскоре откроется в Петербурге

Визовый центр Китайской Народной Республики в ближайшее время начнёт работу в Санкт-Петербурге. Такую информацию распространило во вторник, 4 апреля генеральное консульства КНР в Северной столице.

Как сообщают «Невские Новости», в дипломатическом учреждении уже завершена базовая подготовительная работа. Осталось урегулировать финальные нюансы по российско-китайскому сотрудничеству. Аналогичный визовый центр будут практически одновременно открыт и в Москве.

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При этом точный адрес, по которому визовый центра в Санкт-Петербурге будет принимать документы, пока не называется. Также пока не объявлен график работы учреждения.

Власти КНР объявили о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам после снятия ограничений из-за коронавируса с 15 марта. Это вызвало ажиотажный спрос на получение разрешений на въезд в Поднебесную. По данным визовых агентств, все свободные слоты на подачу документов закончились в течение двух дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВизыКитай

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