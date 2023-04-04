Первый визовый центр Китая вскоре откроется в Петербурге

При этом точный адрес, по которому визовый центра в Санкт-Петербурге будет принимать документы, пока не называется. Также пока не объявлен график работы учреждения.

Власти КНР объявили о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам после снятия ограничений из-за коронавируса с 15 марта. Это вызвало ажиотажный спрос на получение разрешений на въезд в Поднебесную. По данным визовых агентств, все свободные слоты на подачу документов закончились в течение двух дней.

