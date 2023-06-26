Первый вице-премьер Белоусов: на юге страны спрос на наличные в субботу вырос на 70-80%
Спрос на наличные деньги в субботу на юге России вырос на 70-80%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, по стране спрос на наличку увеличился на 30% в субботу, 24 июня. Вице-премьер заверил, что внештатной ситуации удалось избежать.
Также Белоусов рассказал, что железнодорожный и авиа транспорт в стране на фоне субботних событий работал и продолжает работать в штатном режиме. Также остается стабильной ситуация в южных регионах и с продовольствием. Запасов продуктов в торговых сетях есть на один-два месяца. Перекрытое ранее движение по трассе М-4 «Дон» восстанавливают, подчеркнул политик.
«К 8 часам утра в воскресенье асфальтовое покрытие было восстановлено. Движение по М4 начало восстанавливаться с 1.00 воскресенья, на сегодняшний момент там полностью движение восстановлено, хотя пробки остаются», - сказал Белоусов.
Ранее Минтрансе Подмосковья сообщил о возобновлении движения транспорта по мосту через Ока на трассе М-4 «Дон», RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru