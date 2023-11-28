Первый в Новой Москве спортхаб откроют в 2024 году
Спортивная зона, возведенная за счет инвестора, появится в Новой Москве в следующем году, рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Спортхаб площадью 4,7 тысяч квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве: заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек», - уточнил Бочкарёв.
По его словам, спорткомплекс разделят на несколько зон, которые будут различаться по дизайну. За основу оформления взяли принципы гравитации, которые изображены в виде орбит планет.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в столице уделяют особое внимание развитию спортивной инфраструктуры. По его словам, спортобъекты строят как за счет бюджетных средств, так и за счет инвесторов.
«К примеру, сегодня в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро «Прокшино», - рассказал Жидкин.
Количество занимающихся спортом людей в ТиНАО выросло в четыре раза и на сегодняшний день составляет порядка 40% населения Новой Москвы, отметил Жидкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru