Первый в Новой Москве спортхаб откроют в 2024 году

«Спортхаб площадью 4,7 тысяч квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве: заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек», - уточнил Бочкарёв.

По его словам, спорткомплекс разделят на несколько зон, которые будут различаться по дизайну. За основу оформления взяли принципы гравитации, которые изображены в виде орбит планет.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в столице уделяют особое внимание развитию спортивной инфраструктуры. По его словам, спортобъекты строят как за счет бюджетных средств, так и за счет инвесторов.

«К примеру, сегодня в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро «Прокшино», - рассказал Жидкин.

Количество занимающихся спортом людей в ТиНАО выросло в четыре раза и на сегодняшний день составляет порядка 40% населения Новой Москвы, отметил Жидкин.

