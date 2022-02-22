Первый поезд с жителями Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку

«В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения», - написал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, прибыло 911 человек. Воробьев отметил, что приезжих обеспечат всем необходимым, в том числе и медицинской помощью.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им: приносят деньги и одежду.

