Первый поезд с жителями Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку

Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения», - написал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, прибыло 911 человек. Воробьев отметил, что приезжих обеспечат всем необходимым, в том числе и медицинской помощью.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне в основном поддерживают прием беженцев из Донбасса и помогают им: приносят деньги и одежду.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРоссия
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