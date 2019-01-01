Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса»
Первый канал намерен обновить систему голосования перед новым сезоном шоу «Голос». Об этом сообщает пресс-служба вещателя. Там подчеркнули, что усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов, отмечает RT.
Напомним, в конце апреля одно из самых рейтинговых шоу Первого канала оказалось в центре скандала. По итогам зрительского голосования в конкурсе «Голос. Дети» победила дочь певыцы Алсу Микелла Абрамова. При этом в пресс-службе канала заявили, что в ходе голосования в финале шоу в некоторых регионах были отмечены аномальности. Они и послужили поводом для организации проверок. К расследованию была привлечена компания Group-IB.
Позже, по решению телеканала, результаты финала шоу «Голос. Дети» были аннулированы. Затем в эфире Первого канала вышел специальный выпуск программы, в котором победителями стали все финалисты проекта.
Ранее НСН писала, что бизнесмен Ян Aбрaмов, муж певицы Алсу и отец Микеллы Aбрaмовой потребовaл зaсекретить результaты проверки итогов телепроектa «Голос. Дети». Об этом 12 мая написал ряд СМИ. Позднее сам бизнесмен эти сведения опроверг.
Известный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН связал шумиху вокруг победы девочки с нечистоплотной борьбой с ее отцом-бизнесменом или попытками очернить руководство Первого канала.
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