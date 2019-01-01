Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса»

Первый канал намерен обновить систему голосования перед новым сезоном шоу «Голос». Об этом сообщает пресс-служба вещателя. Там подчеркнули, что усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов, отмечает RT.

Напомним, в конце апреля одно из самых рейтинговых шоу Первого канала оказалось в центре скандала. По итогам зрительского голосования в конкурсе «Голос. Дети» победила дочь певыцы Алсу Микелла Абрамова. При этом в пресс-службе канала заявили, что в ходе голосования в финале шоу в некоторых регионах были отмечены аномальности. Они и послужили поводом для организации проверок. К расследованию была привлечена компания Group-IB.

Позже, по решению телеканала, результаты финала шоу «Голос. Дети» были аннулированы. Затем в эфире Первого канала вышел специальный выпуск программы, в котором победителями стали все финалисты проекта.