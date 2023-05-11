Первые рейсы из России в Грузию могут состояться на следующей неделе
Российские авиакомпании могут в ближайшее время начать полеты в Грузию.
«Уже на следующей неделе», - сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Запрет на полеты российских авиакомпанию в Грузию будет снят с 15 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Также глава государства отменил визы для граждан Грузии с 15 мая. Виза потребуется только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.
Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в беседе с НСН заявил, что население Грузии положительно воспримет решение российских властей отменить визовый режим и возобновить прямые перелеты в страну, несмотря на провокационные заявления ряда грузинских политиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru