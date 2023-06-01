Первая городская психологическая лекция для выпускников состоится на площадке «Известия HALL»
Первая из четырех общегородских лекций психологов для московских одиннадцатиклассников перед ЕГЭ состоится 15 мая в 17:00 на площадке «Известия HALL». Ее проведут психолог с 40-летним стажем Михаил Лабковский и популярный блогер Артем Пименов. Они расскажут выпускникам, как быть счастливым, можно ли быть счастливым лишь с высоким баллом за экзамен, как получать удовольствие от жизни и находить душевное равновесие в любых ситуациях. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, программа психологической подготовки направлена на то, чтобы помочь выпускникам избавиться от тревог и стресса и спокойно сдать экзамены. Ракова отметила, что данная уникальная программа была запущена совместно с московским отделением всероссийского общества «Знание» по просьбам школьников. Для того, чтобы подросткам было интересно, было решено подключить к лекциям популярных артистов, блогеров и шоуменов. Вице-мэр выразила надежду, что лекции помогут не только настроиться перед экзаменами, но и разобраться с различными ситуациями в дальнейшей взрослой жизни.
По словам ректора НИУ ВШЭ, председателя Московского городского регионального отделения Российского общества «Знание» Никиты Анисимова, такой опыт должен распространиться и на другие российские регионы. Он отметил, что общество «Знание» готов в дальнейшем содействовать проекту.
Ракова добавила, что в завершающемся учебном году организаторы проекта помогли выпускникам из Москвы особое внимание уделить подготовке к ЕГЭ и кардинально изменили процесс обучения в подавляющем большинстве образовательных учреждений. Так, до февраля одиннадцатиклассники завершили прохождение программы по основным предметам и в дальнейшем посещали специальные практикумы лишь по предметам, необходимым для сдачи ЕГЭ. Это привело к снижению учебной нагрузки и к смещению акцентов на наиболее важные школьные предметы. Также выпускники впервые смогли дважды написать пробные экзамены по всем предметам, не влияющие на оценки. Лекции психологов, отметила Ракова, станут завершающим этапом экспериментального формата обучения. Она выразила благодарность за труд и поддержку директорам школ, педагогам и родителям выпускников.
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