Перуанские шаманы провели ритуал с портретами Путина и Байдена

Шаманы Перу провели мистический ритуал, попросив Мать-Землю закончить пандемию коронавируса в 2022 году, сообщает РИА Новости.

При этом использовались портреты ряда политиков, в том числе, президента России Владимира Путина, а также лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Шаманы также попросили у рек и гор о «мире и спокойствии».

Ранее сообщалось, что 30 декабря в 22:30 мск состоятся телефонные переговоры президентов России и США.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский, Путин в ходе этой беседы может выдвинуть Байдену ультиматум, «чтобы обострить ситуацию перед переговорами в январе».

