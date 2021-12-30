Перуанские шаманы провели ритуал с портретами Путина и Байдена
Шаманы Перу провели мистический ритуал, попросив Мать-Землю закончить пандемию коронавируса в 2022 году, сообщает РИА Новости.
При этом использовались портреты ряда политиков, в том числе, президента России Владимира Путина, а также лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Шаманы также попросили у рек и гор о «мире и спокойствии».
Ранее сообщалось, что 30 декабря в 22:30 мск состоятся телефонные переговоры президентов России и США.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский, Путин в ходе этой беседы может выдвинуть Байдену ультиматум, «чтобы обострить ситуацию перед переговорами в январе».
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