Переписка в мессенджерах стала главным доказательством в 19% уголовных дел

Согласно статистике, по сравнению с 2020 годом, использование электронной переписки как доказательства в уголовных делах выросло на 20%, а в гражданских делах за тот же период – более чем на 100%.

«Для того, чтобы подготовить ее для представления в суде, необходимо заключение эксперта, для гражданских процессов подойдет и нотариальное заверение. Если переписка информативна, она в 99% случаев будет принята во внимание судом», - указали эксперты.

К таким доказательствам предъявляются строгие требования. Необходима дата создания, изменения, форма представления.

«Суд проверяет на допустимость и достоверность каждое доказательство, а также на предмет того, насколько они являются всеобъемлющими и исчерпывающими для принятия решения по делу. Для того, чтобы переписка в мессенджерах была безусловно принята судом при разрешении гражданского спора, рекомендуем в договоре с контрагентом прописывать условие о юридической силе переписки», - уточнили в компании.

Переписка по уголовным делам становится труднодоступной в связи с тем, что совершенствуются средства обеспечения конфиденциальности в смартфонах. Поэтому существенного роста использования этого типа доказательств для данной категории не ожидается. В то же время в рамках договорных отношений переписку в мессенджерах все чаще признают значимой, поэтому для арбитражных и гражданских дел ее использование будет продолжать расти.