Переписка в мессенджерах стала главным доказательством в 19% уголовных дел
Переписка в мессенджерах стала ключевым доказательством почти в 19% уголовных дел, которые рассматриваются в судах России. Об этом сообщили РИА Новости .
«Проанализировав судебную практику за последний год, эксперты пришли к выводу, что переписка в мессенджерах является ключевым доказательством умысла в 19% уголовных дел. Речь идет, в первую очередь, о тех из них, что связаны с перепиской, обозначающей договоренности между сторонами. Это уголовные дела, касающиеся продажи наркотиков, взяточничества, вымогательства.
По данным экспертов, переписка также часто применяется в гражданских - особенно семейных - спорах, реже – в арбитражных судах.
Согласно статистике, по сравнению с 2020 годом, использование электронной переписки как доказательства в уголовных делах выросло на 20%, а в гражданских делах за тот же период – более чем на 100%.
«Для того, чтобы подготовить ее для представления в суде, необходимо заключение эксперта, для гражданских процессов подойдет и нотариальное заверение. Если переписка информативна, она в 99% случаев будет принята во внимание судом», - указали эксперты.
К таким доказательствам предъявляются строгие требования. Необходима дата создания, изменения, форма представления.
«Суд проверяет на допустимость и достоверность каждое доказательство, а также на предмет того, насколько они являются всеобъемлющими и исчерпывающими для принятия решения по делу. Для того, чтобы переписка в мессенджерах была безусловно принята судом при разрешении гражданского спора, рекомендуем в договоре с контрагентом прописывать условие о юридической силе переписки», - уточнили в компании.
Переписка по уголовным делам становится труднодоступной в связи с тем, что совершенствуются средства обеспечения конфиденциальности в смартфонах. Поэтому существенного роста использования этого типа доказательств для данной категории не ожидается. В то же время в рамках договорных отношений переписку в мессенджерах все чаще признают значимой, поэтому для арбитражных и гражданских дел ее использование будет продолжать расти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- ЛДПР предложила присвоить имя Жириновского самолёту «Аэрофлота»
- В Госдуме принят закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки
- В аэропорту Домодедово ограбили граждан Киргизии на $4 миллиона
- Mazda Motor прекращает свою деятельность в России
- Великобритания заморозила российские активы на $21 млрд после начала СВО
- Госдума приняла закон о статусе ветерана для мобилизованных добровольцев
- Выплаты мобилизованным и добровольцам освободили от НДФЛ
- «Не люблю искать дно»: Набиуллина ответила на вопрос о спаде экономики
- Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск в Херсонской области
- Переписка в мессенджерах стала главным доказательством в 19% уголовных дел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru