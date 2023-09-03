Перекрыто движение на Крымском мосту

Временно приостановлено движение по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

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Речь идет об автомобильном транспорте. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Три безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать Крымский мост в первые выходные сентября. Все беспилотники уничтожены, сообщили в Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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