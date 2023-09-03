Перекрыто движение на Крымском мосту
3 сентября 202304:23
Временно приостановлено движение по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.
Речь идет об автомобильном транспорте. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Три безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать Крымский мост в первые выходные сентября. Все беспилотники уничтожены, сообщили в Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru