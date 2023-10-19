Переход под МЦД-2 в районе Царицыно будет готов в 2024 году
Работы по сооружению основных конструкций подземного пешеходного перехода через МЦД-2 в районе улицы Медиков завершаются, переход будет готов в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что завершается сооружение лестничных сходов, лифтовых шахт и тоннельной части. На объекте уже ведутся отделочные работы, в частности, облицовка гранитными плитами стен парапетов схода и устройство арматурного каркаса лифтового павильона.
Так, проектом предусматривается возведение подземного перехода длиной тоннельной части в 97 метров, в том числе устройство четырех лестничных сходов и трех лифтов. Реализация объекта позволит обеспечить комфортный и безопасный проход для пешеходов под проезжей частью МЦД-2 в районе перекрестка улицы Медиков с Кантемировской улицей.
Кроме того, когда переход будет готов, он сможет обеспечить безопасный проход пешеходов через ж/д пути Курского направления «РЖД» к территории парка «Борисовские пруды».
Таким образом, продолжается создание благоприятных условий для движения поездов по МЦД. Граждане смогут безопасно и удобно пересекать железнодорожные пути в условиях интенсивного движения.
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