Переход под МЦД-2 в районе Царицыно будет готов в 2024 году

Работы по сооружению основных конструкций подземного пешеходного перехода через МЦД-2 в районе улицы Медиков завершаются, переход будет готов в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что завершается сооружение лестничных сходов, лифтовых шахт и тоннельной части. На объекте уже ведутся отделочные работы, в частности, облицовка гранитными плитами стен парапетов схода и устройство арматурного каркаса лифтового павильона.

Так, проектом предусматривается возведение подземного перехода длиной тоннельной части в 97 метров, в том числе устройство четырех лестничных сходов и трех лифтов. Реализация объекта позволит обеспечить комфортный и безопасный проход для пешеходов под проезжей частью МЦД-2 в районе перекрестка улицы Медиков с Кантемировской улицей.

Кроме того, когда переход будет готов, он сможет обеспечить безопасный проход пешеходов через ж/д пути Курского направления «РЖД» к территории парка «Борисовские пруды».

Таким образом, продолжается создание благоприятных условий для движения поездов по МЦД. Граждане смогут безопасно и удобно пересекать железнодорожные пути в условиях интенсивного движения.



