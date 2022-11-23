Перечислены самые опасные пароли

По его словам, нельзя использовать «порядковые» пароли, такие как 123456789, password, abc123 и тому подобные, так как их можно взломать за несколько секунд. Также эксперт не советует записывать пароли на листке.

Степанов призвал создавать пароли от восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Также необходимо помнить о двухфакторной аутентификации.

IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены, для этого специалисты следят, чтобы антивирус своевременно обновлялся, сотрудники соблюдали правила безопасности, не приносили флешек и регулярно меняли пароли, рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.

