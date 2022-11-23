Перечислены самые опасные пароли

Россиянам нужно грамотно подходить к выбору паролей для защиты данных, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерию Степанову.

Эксперт назвал способы придумать надежный банковский пароль

По его словам, нельзя использовать «порядковые» пароли, такие как 123456789, password, abc123 и тому подобные, так как их можно взломать за несколько секунд. Также эксперт не советует записывать пароли на листке.

Степанов призвал создавать пароли от восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Также необходимо помнить о двухфакторной аутентификации.

IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены, для этого специалисты следят, чтобы антивирус своевременно обновлялся, сотрудники соблюдали правила безопасности, не приносили флешек и регулярно меняли пароли, рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.

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