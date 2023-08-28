Пекари объяснили подорожание выпуска хлеба ростом затрат на доставку и зарплаты
Хлеб может подорожать на 7-10% до конца года, заявил РБК исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев.
По его словам, цены на хлеб подскочат из-за возросшей себестоимости производства. Айдиев отметил, что производителям хлебных изделий становится все сложнее поддерживать отпускные цены, в связи с чем их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства.
Ранее о вероятном подорожании хлеба на 10% этой осенью со ссылкой на источники среди производителей сообщал Telegram-канал Baza.
Повышение цен в силу особенностей рыночной конъюнктуры — простой и понятной процесс, российская экономика в свое время уже переживала подобные этапы, заявил ранее «Радиоточке НСН» эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru