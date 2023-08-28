Пекари объяснили подорожание выпуска хлеба ростом затрат на доставку и зарплаты

По его словам, цены на хлеб подскочат из-за возросшей себестоимости производства. Айдиев отметил, что производителям хлебных изделий становится все сложнее поддерживать отпускные цены, в связи с чем их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства.

Ранее о вероятном подорожании хлеба на 10% этой осенью со ссылкой на источники среди производителей сообщал Telegram-канал Baza.

Повышение цен в силу особенностей рыночной конъюнктуры — простой и понятной процесс, российская экономика в свое время уже переживала подобные этапы, заявил ранее «Радиоточке НСН» эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

