Пекари объяснили подорожание выпуска хлеба ростом затрат на доставку и зарплаты

Хлеб может подорожать на 7-10% до конца года, заявил РБК исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев.

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По его словам, цены на хлеб подскочат из-за возросшей себестоимости производства. Айдиев отметил, что производителям хлебных изделий становится все сложнее поддерживать отпускные цены, в связи с чем их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства.

Ранее о вероятном подорожании хлеба на 10% этой осенью со ссылкой на источники среди производителей сообщал Telegram-канал Baza.

Повышение цен в силу особенностей рыночной конъюнктуры — простой и понятной процесс, российская экономика в свое время уже переживала подобные этапы, заявил ранее «Радиоточке НСН» эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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