Патрушев: на Совбезе РФ рассматривались вопросы глобального миграционного кризиса

Совет безопасности РФ на заседании в среду обсудил новые вызовы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса. Об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, миграционный кризис возник из-за серьезных геополитических и экономических изменений в мире.

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«На данный момент, по оценкам ООН, в мире насчитывается свыше 280 млн мигрантов. Ежегодно эта цифра значительно увеличивается. Еще 20 лет назад их количество было на 100 млн меньше», - отметил секретарь СБ РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать действующую в стране миграционную политику, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КризисМигрантыМиграцияСовбез РФ Николай Патрушев
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