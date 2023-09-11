Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о «страдающих винопитием»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих помогать алкоголикам и «страдающих винопитием». Об этом сообщили в пресс-службе главы Русской православной церкви по случаю Дня трезвости.

11 сентября в России также вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя), который «никогда не пил вина и пострадал от охмелевшего на пиру царя Ирода», отметил предстоятель.

Верующим россиянам, отметил он, следует заботиться о страдающих от алкоголизма согражданах.

«Всякий христианин обязан не только трудиться над своей душой, но и проявлять заботу о ближних, наипаче же - немощных. [...]Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, оказывать внимание и поддержку тем, кого Господь посылает нам на жизненном пути, особенно же тем, кто страждет винопитием или другими недугами», - написал патриарх.

Ранее днем португальский поселок Сан-Лоренсу-ду-Байру затопило красное вино, на улицы которого вылились более двух миллионов литров алкогольного напитка. Река из вина образовалась после утечки из двух лопнувших резервуаров на местной винодельне, кадры с с улиц португальского поселка опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

