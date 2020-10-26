Пассажиров с повышенной температурой не пустят в метро Москвы
Пассажиров с повышенной температурой пускать в метро Москвы не будут, сообщает «Интерфакс».
Как сообщает агентство, в метро и на МЦД столицы появились тепловизоры, теперь люди с повышенной температурой не смогут пройти на автовокзалы, автостанции, метро и МЦД.
Пороговым значением температуры станет 37,5°С, после чего температуру пассажира измерят повторно градусником. Если показания совпадут, его не пустят в метро или вызовут скорую.
В понедельник депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил на пресс-сконференции НСН, что введение повторного массового карантина в стране на данный момент не требуется.
В России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случае заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 531 224 заболевших, из них умерло 26 269, за последние сутки – 219. Выздоровело 1 146 096 человек, все еще болеет - 358 859.
В Москве выявлено 5224 новых случаев коронавируса, всего их свыше 400 тысяч, свыше 100 тысяч болеет сейчас. В городе умерло от коронавируса 6442 человека.
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