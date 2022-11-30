Пасечник отменил ограничения на выезд из ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, который отменяет какие-либо ограничения на выезд с территории республики. Запретительные меры действовали до вхождения региона в состав России. Об этом политик сообщил в личном Telegram-канале.
По словам Пасечника, население ЛНР может беспрепятственно передвигаться по всей российской территории. Глава республики отметил, что этот вопрос тревожил многих жителей региона.
Ранее Пасечник заявил, что Новый год в ЛНР отпразднуют с минимальными затратами, а сохраненные средства перечислят на поддержку армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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