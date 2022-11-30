Пасечник отменил ограничения на выезд из ЛНР

По словам Пасечника, население ЛНР может беспрепятственно передвигаться по всей российской территории. Глава республики отметил, что этот вопрос тревожил многих жителей региона.

Ранее Пасечник заявил, что Новый год в ЛНР отпразднуют с минимальными затратами, а сохраненные средства перечислят на поддержку армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

