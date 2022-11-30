Пасечник отменил ограничения на выезд из ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, который отменяет какие-либо ограничения на выезд с территории республики. Запретительные меры действовали до вхождения региона в состав России. Об этом политик сообщил в личном Telegram-канале.

Пасечник исключил эвакуацию жителей из ЛНР

По словам Пасечника, население ЛНР может беспрепятственно передвигаться по всей российской территории. Глава республики отметил, что этот вопрос тревожил многих жителей региона.

Ранее Пасечник заявил, что Новый год в ЛНР отпразднуют с минимальными затратами, а сохраненные средства перечислят на поддержку армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УказыРоссияЛНР
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