Парковки в Москве в День народного единства будут бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в День народного единства парковки на улицах столицы будут бесплатными.

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По его словам, платить за парковку автомобилистам не придётся не только 4 ноября, но и в нерабочий понедельник 6 ноября.

Градоначальник добавил, что 5 ноября платной будет парковка на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, а парковки со шлагбаумом в три выходных дня будут работать в обычном режиме.

Ранее Дептранс Москвы объявил, что тарифы на платную парковку изменятся с 7 ноября на 3,5% московских улиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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