Парковки в Москве в День народного единства будут бесплатными
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в День народного единства парковки на улицах столицы будут бесплатными.
По его словам, платить за парковку автомобилистам не придётся не только 4 ноября, но и в нерабочий понедельник 6 ноября.
Градоначальник добавил, что 5 ноября платной будет парковка на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, а парковки со шлагбаумом в три выходных дня будут работать в обычном режиме.
Ранее Дептранс Москвы объявил, что тарифы на платную парковку изменятся с 7 ноября на 3,5% московских улиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru