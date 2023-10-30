Парковки в Москве в День народного единства будут бесплатными

По его словам, платить за парковку автомобилистам не придётся не только 4 ноября, но и в нерабочий понедельник 6 ноября.

Градоначальник добавил, что 5 ноября платной будет парковка на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, а парковки со шлагбаумом в три выходных дня будут работать в обычном режиме.

Ранее Дептранс Москвы объявил, что тарифы на платную парковку изменятся с 7 ноября на 3,5% московских улиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».