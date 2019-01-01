Парковка на улицах столицы стала бесплатной по 11 мая

Парковка на улицах столицы будет бесплатной с 9 по 11 мая, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В воскресенье, 12 мая, парковка будет платной в зонах с тарифом 380 руб. в час. Парковки со шлагбаумом работают в платном режиме.

Сегодня в Москве будет проходить военный парад и другие праздничные мероприятия, что сопряжено с перекрытиями ряда улиц. Подробнее о перекрытиях можно прочитать на Едином транспортном портале: i.transport.mos.ru/mosmay.

Отмечается, что в майские праздники многие горожане уезжают отдыхать в другие города или страны, а также отправляются на дачи. В эти дни интенсивность движения традиционно снижается.

