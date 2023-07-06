Панно, посвященное жизни Москвы в 1947 году, появится на станции «Яхромская»

По его словам, композиция состоит из 22 алюминиевых панелей. На них изображены узнаваемые столичные улицы и яркие образы горожан — простых прохожих, пионеров, рабочих. Все сюжеты связаны друг с другом, общая площадь панно — 160 на 5 метров.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что панно разместят на платформенной стене вдоль пути, ведущего в центр. В основе работы лежат эскизы архитекторов Александра Некрасова и Николая Шумакова и художника Николая Рукавишникова. Кравцов отметил, что композиция органично вольется в архитектурный облик станции: при оформлении потолка, стен и пола «Яхромской» используют цвета столицы — белый и красный.

Глава «Мосинжпроекта» пояснил, что панели закрепят на стальном каркасе при помощи алюминиевой подсистемы, прошедшей проверку на прочность. По его словам, первый из 22 фрагментов посвящен московским легкоатлетам. Все фрагменты панно также состоят из пяти плит размером 5 на 1,5 метра. Благодаря использованию сотового алюминия получается добиться идеально плоской формы при минимуме стыковочных швов. Также этот материал устойчив к перепадам температур и повышенной влажности.

Попутно продолжается мощение пола гранитом и установка инженерных систем, добавил Кравцов.

Отмечается, что открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии поспособствует улучшению транспортного обслуживания районов Лианозово, Бескудниковский, Дмитровский и Восточное Дегунино и поселка Северный, а также разгрузит Дмитровское шоссе.

