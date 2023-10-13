Памятник Жанне д'Арк официально открыли в Петербурге

Посол России во Франции Алексей Мешков назвал символичным это событие. По его словам, памятник станет «символом подлинной российско-французской дружбы» в непростое время.

Автор монумента– французский скульптор Борис Лежен. Во времена СССР он закончил ленинградский Художественный институт имени Репина, а в этом году получил российское гражданство. Причём позировала для скульптуры русская девушка.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», необычный памятник лыжнику появился в Пермском крае. «Стальной мужик» установлен в Кунгуре рядом с лыжной базой.

