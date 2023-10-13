Памятник Жанне д'Арк официально открыли в Петербурге
Памятник национальной героине Франции Жанне д'Арк торжественно открыли в Санкт-Петербурге. Монумент расположен рядом с католическим собором в Советском переулке, возле детского театра «На Неве».
Это изваяние – дар от ассоциаций «Друзья Жанны д`Арк» и «Бермонтской богоматери». Памятник был установлен ещё осенью 2021 года, однако официально его открыли только сегодня. В церемонии приняли участие представители городской администрации, светского и религиозного обществ, деятели культуры и искусства из России и Франции.
Посол России во Франции Алексей Мешков назвал символичным это событие. По его словам, памятник станет «символом подлинной российско-французской дружбы» в непростое время.
Автор монумента– французский скульптор Борис Лежен. Во времена СССР он закончил ленинградский Художественный институт имени Репина, а в этом году получил российское гражданство. Причём позировала для скульптуры русская девушка.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», необычный памятник лыжнику появился в Пермском крае. «Стальной мужик» установлен в Кунгуре рядом с лыжной базой.
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