Памятник Жанне д'Арк официально открыли в Петербурге

Памятник национальной героине Франции Жанне д'Арк торжественно открыли в Санкт-Петербурге. Монумент расположен рядом с католическим собором в Советском переулке, возле детского театра «На Неве».

Это изваяние – дар от ассоциаций «Друзья Жанны д`Арк» и «Бермонтской богоматери». Памятник был установлен ещё осенью 2021 года, однако официально его открыли только сегодня. В церемонии приняли участие представители городской администрации, светского и религиозного обществ, деятели культуры и искусства из России и Франции.

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Посол России во Франции Алексей Мешков назвал символичным это событие. По его словам, памятник станет «символом подлинной российско-французской дружбы» в непростое время.

Автор монумента– французский скульптор Борис Лежен. Во времена СССР он закончил ленинградский Художественный институт имени Репина, а в этом году получил российское гражданство. Причём позировала для скульптуры русская девушка.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», необычный памятник лыжнику появился в Пермском крае. «Стальной мужик» установлен в Кунгуре рядом с лыжной базой.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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