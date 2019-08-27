Память живых героев Великой Отечественной увековечат по инициативе МТПП

Гильдия негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты хочет до 9 мая будущего года увековечить память хотя бы одного ныне живущего героя Великой Отечественной войны в каждом федеральном округе. Об этом в интервью НСН рассказал заместитель председателя Гильдии НСБ Владимир Каширов.

«Мы находим мало известных ветеранов, и после проверки документов заносим их в книгу рекордов России», - пояснил собеседник НСН.

По словам Каширова, такие планы возникли в связи с объявлением 2020-го Годом памяти и славы. При этом проект «Имя героя» реализуется Гильдией НСБ с 2018 года. С тех пор удалось отдать дань уважения и памяти ветеранам в Красноярске, Пензе и Самаре. Сейчас ведутся переговоры с Крымом, Владивостоком и еще целым рядом регионов и городов.

