Памфилова заявила, что западная демократия России не нужна
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что демократия - это просто способ формирования власти путем выборов, сообщает РИА Новости.
Выступая на форуме «Территория смыслов» она отметила, что в понимании Запада - это власть меньшинства.
«Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия - не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо», - подчеркнула Памфилова
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, уверен в переизбрании Владимира Путина на пост президента, пояснив, что выражает личное мнение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru