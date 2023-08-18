Памфилова заявила, что западная демократия России не нужна

Выступая на форуме «Территория смыслов» она отметила, что в понимании Запада - это власть меньшинства.

«Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия - не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо», - подчеркнула Памфилова

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, уверен в переизбрании Владимира Путина на пост президента, пояснив, что выражает личное мнение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

