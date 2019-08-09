Памфилова обвинила кандидатку в Мосгордуму в неуважении

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обвинила в неуважении ЦИК и избирателей кандидата в депутаты Московской городской думы Юлию Галямину, сообщает РИА Новости. Памфиловой не понравилась последовательность действий претендентки. После того, как Галямина получила отказ в регистрации от Мосгоризбиркома, она подала заявление в суд, однако не уведомила об этом Центризбирком, который рассматривал её жалобу.

Накануне рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Галяминой, окончательное решение должно было быть вынесено сегодня. Памфилова отметила, что из-за заседания рабочей группы по этой жалобе Центризбирком накануне перенёс на более позднее время рассмотрение обращений других кандидатов, так и не уложившись в срок.

В итоге сегодня, комиссия приняла решение не удовлетворять жалобы на отказ в регистрации, поданные Константином Лисицой, Еленой Русаковой, Любовью Соболь, Дмитрием Гудковым и Александром Руденко.

