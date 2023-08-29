Памфилова назвала голоса тех, кто голосует досрочно, самыми затратными
Досрочно голосует небольшой процент избирателей, это самые дорогие голоса, однако страна обязана обеспечить их конституционное право избирать власть. Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что для государства важно, чтобы у всех, кто находится в отдаленных местах, все равно была возможность проголосовать. Памфилова напомнила, что досрочное голосование на выборах в сентябре началось 20 августа в целом ряде регионов, где есть труднодоступные участки в РФ. В новых субъектах РФ досрочное голосование стартует с 30 августа.
Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru