Памфилова назвала голоса тех, кто голосует досрочно, самыми затратными

Она отметила, что для государства важно, чтобы у всех, кто находится в отдаленных местах, все равно была возможность проголосовать. Памфилова напомнила, что досрочное голосование на выборах в сентябре началось 20 августа в целом ряде регионов, где есть труднодоступные участки в РФ. В новых субъектах РФ досрочное голосование стартует с 30 августа.

Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах, напоминает «Радиоточка НСН».

