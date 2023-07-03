Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что принятые Госдумой поправки позволяют проводить выборы в таких условиях, однако у ЦИК также есть возможность всё отменить.

«Если в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться и мы поймем, что там возникает серьёзная опасность жизни и здоровью жителей... то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», - указала Памфилова.

Она добавила, что по этому вопросу ЦИК тесно работает с ФСБ и Минобороны РФ.

Ранее Памфилова заявила, что главы новых российских регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

