Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах

Глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что введённое в четырёх новых регионах страны военное положение осложняет ситуацию с выборами, сообщает РИА Новости.

Памфилова: От выборов президента в 2024 году будет зависеть будущее России

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что принятые Госдумой поправки позволяют проводить выборы в таких условиях, однако у ЦИК также есть возможность всё отменить.

«Если в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться и мы поймем, что там возникает серьёзная опасность жизни и здоровью жителей... то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», - указала Памфилова.

Она добавила, что по этому вопросу ЦИК тесно работает с ФСБ и Минобороны РФ.

Ранее Памфилова заявила, что главы новых российских регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:Единый День ГолосованияВыборыРоссияЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры