Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах
Глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что введённое в четырёх новых регионах страны военное положение осложняет ситуацию с выборами, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что принятые Госдумой поправки позволяют проводить выборы в таких условиях, однако у ЦИК также есть возможность всё отменить.
«Если в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться и мы поймем, что там возникает серьёзная опасность жизни и здоровью жителей... то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», - указала Памфилова.
Она добавила, что по этому вопросу ЦИК тесно работает с ФСБ и Минобороны РФ.
Ранее Памфилова заявила, что главы новых российских регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru