Овчинский: Москва помогла производителю медицинской мебели вдвое увеличить мощности

Производитель медицинской мебели компания «Медицинофф» нарастила мощности в два раза благодаря поддержке столичных властей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



По его словам, в прошлом году компания получилa субсидию почти на девять миллионов рублей, благодаря которой «Медицинофф» пополнила технопарк новым оборудованием.



Гендиректор компании Александр Белоглазов рассказал, что среди новой техники оказались сверлильно-присадочные станки, обрабатывaющий пресс, a также станок для облицовывания деталей.



У предприятия также имеется собственная лаборатория и производство в Москве, которое функционирует более 15 лет.



Подать заявку на получение субсидии может любое промышленное предприятие столицы, оформить заявление можно на Инвестиционном портале Москвы. Гранты предлагаются, в частности, на возмещение части затрат по лизингу или на покрытие процентов по кредитам на приобретение оборудования.

