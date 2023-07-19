Отца Леонида Агутина госпитализировали в Москве

Советский певец и композитор, отец артиста Леонида Агутина Николай госпитализирован в Москве. Об этом он сообщил ТАСС. По словам музыканта, у него все хорошо, а госпитализация плановая.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 88-летний Николай Агутин обратился в клинику с жалобами на утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон. Пациенту предстоит обследование.

Накануне сын народного артиста России Ивана Краско Федор рассказал, что врачи оценивают состояние отца как нормальное.


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ФОТО: РИА Новости
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