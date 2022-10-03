Отстранённого хабаровского военкома отправили на Колыму
Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко решено переместить на такую же должность в Магаданской области. Об этом проинформировали в Восточном военном округе. Там сослались на служебную необходимость, поскольку военком Колымы подал рапорт об отставке.
Ранее сегодня губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил об отстранении от должности военкома Лайко. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит комментарий главы региона, согласно которому, за десять дней частичной мобилизации около половины призванных граждан пришлось вернуть домой, так как они не отвечали соответствующим критериям отбора.
Ранее стало известно, что мобилизованного жителя Хабаровска с диагнозом «шизофрения» уже успели препроводить в часть в Бикине, однако затем вернули на медицинское обследование.
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