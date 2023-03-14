ОТР проведёт конкурс региональных тележурналистов
Общественное телевидение России (ОТР) проведет первый конкурс среди журналистов региональных телекомпаний.
Отмечается, что наград удостоятся лучшие региональные телепроекты, вышедшие в цикле программы «Коллеги» на ОТР с февраля 2022 по май 2023 года, а победители конкурса получат денежные призы.
Отбор лучших телепроектов будет проходить в два этапа. С марта по апрель текущего года пройдет первый этап, по итогам которого составится список претендентов на победу по четырем номинациям: «Лучший спецрепортаж», «Лучший телевизионный портрет регионального героя», «Лучший документальный фильм» и «Лучший цикл программ».
В конце мая состоится финал премии. Церемония награждения победителей пройдет в студии ОТР на записи спецвыпуска программы «Коллеги».
Добавляется, что конкурс создан в память о первом генеральном директоре АНО «ОТВР» Анатолии Лысенко.
Ранее депутат от КПРФ Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о запрете программ на иностранном языке на общедоступных ТВ-каналах, следует из думской электронной базы.
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