ОТР проведёт конкурс региональных тележурналистов

Общественное телевидение России (ОТР) проведет первый конкурс среди журналистов региональных телекомпаний.

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Отмечается, что наград удостоятся лучшие региональные телепроекты, вышедшие в цикле программы «Коллеги» на ОТР с февраля 2022 по май 2023 года, а победители конкурса получат денежные призы.

Отбор лучших телепроектов будет проходить в два этапа. С марта по апрель текущего года пройдет первый этап, по итогам которого составится список претендентов на победу по четырем номинациям: «Лучший спецрепортаж», «Лучший телевизионный портрет регионального героя», «Лучший документальный фильм» и «Лучший цикл программ».

В конце мая состоится финал премии. Церемония награждения победителей пройдет в студии ОТР на записи спецвыпуска программы «Коллеги».

Добавляется, что конкурс создан в память о первом генеральном директоре АНО «ОТВР» Анатолии Лысенко.

Ранее депутат от КПРФ Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о запрете программ на иностранном языке на общедоступных ТВ-каналах, следует из думской электронной базы.

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ФОТО: скриншот с видео
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