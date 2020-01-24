Отметившая 100 лет москвичка поделилась своей детской мечтой

По словам Рудич, она с детства мечтала получить высшее образование и стать учителем. Ее обучение в педагогическом техникуме было прервано начавшейся войной, однако после ее окончания женщина воплотила свою мечту в жизнь.

Рудич окончила Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «преподаватель географии». До выхода на пенсию она занимала должность преподавателя кафедры экономической географии в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

