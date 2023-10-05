Отец Урганта вспомнил о первой работе своего сына

По признанию родителя, Иван просил устроить его на работу, чтобы самому зарабатывать деньги. В 16-летнем возрасте Ургант-младший переехал в маленькую комнату в коммунальной квартире и начал самостоятельную жизнь, признался отец.

Изначально Иван работал посудомойщиком в клубе. Позже он стал выступать со своими юмористическими программами, которые были популярны среди друзей шоумена.

