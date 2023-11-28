Отец отравившейся девочки не знает, как дочь получила метадон

В Красногорске отец отравившейся метадоном девочки заявил, что не знает, как она могла съесть наркотический препарат, сообщает телеканал «360».

Три человека погибли в результате отравления метадоном в Астрахани

По словам мужчины, в семье никто не употребляет наркотики. Он указал, что ребенок побледнел, когда они приехали домой. «Вообще без понятия, как такое может быть», — сказал отец.

Отмечается, что мужчина был ранее неоднократно судим за кражу и хранение наркотиков.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту отравления двухлетней девочки метадоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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