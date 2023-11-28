Отец отравившейся девочки не знает, как дочь получила метадон
В Красногорске отец отравившейся метадоном девочки заявил, что не знает, как она могла съесть наркотический препарат, сообщает телеканал «360».
По словам мужчины, в семье никто не употребляет наркотики. Он указал, что ребенок побледнел, когда они приехали домой. «Вообще без понятия, как такое может быть», — сказал отец.
Отмечается, что мужчина был ранее неоднократно судим за кражу и хранение наркотиков.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту отравления двухлетней девочки метадоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru