Отару Кушанашвили стало плохо в центре Москвы
13 ноября 202300:22
Журналист Отар Кушанашвили почувствовал себя плохо в ресторане в центре Москвы, сообщает «РЕН ТВ».
На место приехали медики, которые оказывали ему помощь. 53-летний журналист отдыхал в заведении на Пресне. В процессе застолья он пожаловался на боль в груди.
Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу.
Ранее Отар Кушанашвили в эфире НСН призвал россиян «немедленно обниматься», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru