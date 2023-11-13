Отару Кушанашвили стало плохо в центре Москвы

Журналист Отар Кушанашвили почувствовал себя плохо в ресторане в центре Москвы, сообщает «РЕН ТВ».

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На место приехали медики, которые оказывали ему помощь. 53-летний журналист отдыхал в заведении на Пресне. В процессе застолья он пожаловался на боль в груди.

Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу.

Ранее Отар Кушанашвили в эфире НСН призвал россиян «немедленно обниматься», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // dilizhans
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