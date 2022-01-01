«От Нагиева до Петросяна»: Куда сходить в длинные новогодние выходные
С 1 по 9 января московские зрители увидят испанский фильм-претендент на «Оскар», новую комедию с Дмитрием Нагиевым, концерты Монеточки и Петросяна, а также ледовое шоу Татьяны Навки.
Новый год – это не только елка, Дед Мороз и подарки, но еще и длинные выходные, в которые можно сходить в кино, театр или посетить концерты, подборку которых составил в преддверии праздников Telegram-канал «Радиоточка НСН».
КИНО: «ОСКАР», НАГИЕВ И СПАСИТЕЛИ РОЖДЕСТВА
В праздничные дни россиян ждут сразу три дня кинопремьер – 1, 2 и 6 января. В первый день нового года на экраны выйдет мелодрама Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца», действие которой происходит в 1974 году, а главный герой – бывший актер, работающий на радио. В фильме снималась практически вся труппа и сотрудники театра «Мастерская Петра Фоменко». В главных ролях – Юрий Буторин, Кирилл Пирогов, Ксения и Полина Кутеповы.
2 января родители с детьми могут сходить на премьеру мультфильма «Щенячий патруль: Миссия «Рождество». Канадский сериал, созданный Китом Чэпманом, впервые вышел на экраны в 2013 году. Недавно вышел уже его девятый сезон. Летом 2021 года состоялась премьера полнометражного фильма «Щенячий патруль в кино». На этот раз Райдер и его друзья спасают Рождество, которое хочет испортить мэр города Фогги Боттом.
6 января в России состоится сразу 11 кинопремьер. В их числе, в частности российские комедии «Свингеры» (в ролях Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова и Олеся Судзиловская) и «Джигалоу», а также фантастический фильм «Звездный разум» Вячеслава Лисневского (в главных ролях Егор Корешков и Катерина Шпица).
В числе других новинок - итальянская комедия «(Не)идеальные парочки», французские фильмы «Мой волк» и «Черный ящик», испанская комедия «Самый лучший босс» с Хавьером Бардемом, номинированная на «Оскар» как «лучший фильм на иностранном языке», индийская драма «Однажды в кино», слоган которой: «Необыкновенный путь в страну грез», а также голливудский ужастик «Проклятие монахинь».
ТЕАТР: НАВКА, ВИКТЮК И МАКОВЕЦКИЙ
Со 2 по 8 января любители балета на льду смогут посетить спектакль «Лебединое озеро» в постановке шоу Татьяны Навки.
Спектакль Юрия Грымова «Цветы для Элджернона» пройдет в РАМТ 2 января, в этот же день в Москве состоится творческая встреча с актером Сергеем Маковецким. В МДМ в праздники можно посмотреть мюзикл «Шахматы», в числе авторов которого музыканты группы ABBA и драматург Тим Райс («Иисус Христос – суперзвезда») являющийся обладателем четырех самых престижных премий «Эмми», «Оскар», «Грэмми» и «Тони».
6 января Театр Романа Виктюка представит детский спектакль «Кот в сапогах». 7 января можно сходить в «Мастерскую Петра Фоменко» на «Мамашу Кураж» с Полиной Кутеповой и Ириной Горбачевой. Ну а в завершение новогодних каникул, 9 января, театралов ждет встреча с «Пиковой дамой» Андрея Житинкина в Малом театре.
КОНЦЕРТЫ: ОТ МОНЕТОЧКИ ДО ПЕТРОСЯНА
Что касается концертов, то 1 января любителей тяжелой музыки ждет «Главная Metal-Елка страны» с участием групп «Эпидемия», Catharsis, Артура Беркута и ряда других исполнителей. В Клубе Алексея Козлова в первый день 2022-го пройдет традиционный новогодний концерт легенды джаза и его группы «Арсенал».
2 января в «Китайском летчике» пройдет Новый год в стиле регги. В этот же день в Барвихе должен был состояться концерт Могенштерна, однако он отменен из-за бегства рэпера из России.
Кроме того, в течение новогодних праздников на разных площадках Москвы дадут концерты Слава, Найк Борзов, Монеточка, Loc-Dog, Burito, Zdob Si Zdub, «Монгол Шуудан», Наргиз, Александр Малинин, Владимир Кузьмин, Стас Пьеха, группы «Мираж» и «Дюна», Дмитрий Певцов, Петр Налич, ну и, конечно, мэтры Евгений Петросян и Владимир Винокур.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев подготовил для «Радиоточки НСН» ТОП-5 главных музыкальных событий 2021 года.
«Я, наверное, могу быть патриотом, потому что мне очень понравился небольшой альбом «Мумий Тролля», большой и маленький альбомы Земфиры. Это довольно крутые пластинки, которые не убивают веру в российскую музыку и дают нам надежду на то, что наши люди в плане сочинительства и исполнения все еще «живы», им все еще нравится заниматься тем, чем они занимаются, и у них это получается. В мой ТОП-5 самых запоминающихся альбомов вошли «Мумий Тролль», Земфира, Tequilajazzz, Noize MC и Оксимирон», - сказал Легостаев.
Со своей стороны, музыкальный критик, рок-журналист Артемий Троицкий, подводя для «Радиоточки НСН» музыкальные итоги 2021 года, включил в ТОП-5 Noize MC (альбом «Выход в город») Оксимирона («Красота и уродство»), Tequilajazzz («Камни»), ДДТ («Творчество в пустоте») и альбом Mujuice «Melancholium».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
- «Позитива, счастья и любви!» Музыканты поздравили россиян с Новым годом
- В РФ число детей-сирот сократилось на 6% в текущем году
- На МКС обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием
- В Петербурге полную вакцинацию прошла половина населения города
- Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
- Мясников призвал менять отношение к коронавирусу
- Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
- СМИ: В партии Зеленского опровергли информацию о ее переименовании
- Власти предупредили москвичей о сильном снегопаде в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru