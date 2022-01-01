«От Нагиева до Петросяна»: Куда сходить в длинные новогодние выходные

Новый год – это не только елка, Дед Мороз и подарки, но еще и длинные выходные, в которые можно сходить в кино, театр или посетить концерты, подборку которых составил в преддверии праздников Telegram-канал «Радиоточка НСН».

КИНО: «ОСКАР», НАГИЕВ И СПАСИТЕЛИ РОЖДЕСТВА

В праздничные дни россиян ждут сразу три дня кинопремьер – 1, 2 и 6 января. В первый день нового года на экраны выйдет мелодрама Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца», действие которой происходит в 1974 году, а главный герой – бывший актер, работающий на радио. В фильме снималась практически вся труппа и сотрудники театра «Мастерская Петра Фоменко». В главных ролях – Юрий Буторин, Кирилл Пирогов, Ксения и Полина Кутеповы.