Юрист объяснил, как добиться снижения преступности среди мигрантов

Ранее председатель Следственного комитета России Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. По его словам, в 2022 году поступило 4729 сообщений о преступлениях, возбуждено 4231 уголовное дело. Это почти втрое больше, чем в 2021 году, отметил Бастрыкин. По мнению Соловьева, такая статистика связана с ростом криминогенной обстановки и более качественной работой правоохранительных органов.

«Особенно хорошо полиция стала работать в плане регистрации правонарушений и преступлений. Раньше у мигрантов была куча заступников. Это и работодатели, и те, кто предлагал проводить их адаптацию и реабилитацию. Зачастую и их соотечественники подключались — если кто-то из приезжих совершал преступление или правонарушение, по звонку через 10-15 минут собиралась целая толпа мигрантов, его либо отбивали, либо выкупали», — сказал Соловьев.

По мнению собеседника НСН, еще один важный фактор — то, что приезжие осваиваются и со временем наглеют.

«К нам попадают не самые сливки общества, особенно из Средней Азии. Они не желают учить русский язык, уважать исторические традиции России, как правило, пренебрежительно и неуважительно относятся к русским женщинам. Рост преступности, думаю, связан именно с тем, что мы решили отказаться от этой благостной картины, которую пытались рисовать раньше. Решили наконец-то показать абсолютно криминогенную прослойку, с которой никто до сих пор как следует не работал», — отметил юрист.

В заключение Соловьев рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы снизить количество преступлений, совершаемых мигрантами.

«Не нужно идти от преступления к человеку, когда мы ищем мигранта, который уже совершил то или иное преступление. Профилактика должна идти от самого человека. Мы должны понимать, что это за человек, он должен быть прозрачен для всех служб — от медицины до полиции, Следственного комитета и ФСБ. Надо понимать, с какой историей этот человек приехал, где он живет, как себя ведет, совершает ли административные правонарушения. Если идти не от преступления к человеку, а от человека к преступлению, тогда можно заниматься профилактикой и защитить общество», — подытожил он.

Ранее депутат Московской городской Думы Елена Николаева призвала запретить мигрантам работать в сфере такси и доставки по адресам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

