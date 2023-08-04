Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин призвал устранить угрозу со стороны Украины

Специальные службы должны контролировать безопасность государства и её жителей, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.

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Так он прокомментировал ситуацию с систематическими проникновением на территорию России украинских БПЛА.

«Если опасность исходит, и от кого бы она не исходила, угрозу надо устранять», - подчеркнул предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин назвал причину военного переворота в Нигере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецслужбыУкраинаДроныЕвгений Пригожин

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