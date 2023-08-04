Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин призвал устранить угрозу со стороны Украины
4 августа 202318:39
Специальные службы должны контролировать безопасность государства и её жителей, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал ситуацию с систематическими проникновением на территорию России украинских БПЛА.
«Если опасность исходит, и от кого бы она не исходила, угрозу надо устранять», - подчеркнул предприниматель.
Ранее Евгений Пригожин назвал причину военного переворота в Нигере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru