Оштрафованы взломщики Telegram-канала Блиновской

Им назначено по 100 тысяч рублей штрафа каждому. Также им запретили заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на 1 год.

Отмечается, что подсудимые полностью признали вину, дело было рассмотрено судом в особом порядке.

Ранее адвокат Наталия Сальникова заявила, что в рамках дела Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, были арестованы активы на 64 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

