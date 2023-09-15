Оштрафованы взломщики Telegram-канала Блиновской
Данилу Докучаева и его друга Никиту Сударикова оштрафовали из-за взлома Telegram-канала российского блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитровский суд Подмосковья.
Им назначено по 100 тысяч рублей штрафа каждому. Также им запретили заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на 1 год.
Отмечается, что подсудимые полностью признали вину, дело было рассмотрено судом в особом порядке.
Ранее адвокат Наталия Сальникова заявила, что в рамках дела Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, были арестованы активы на 64 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru