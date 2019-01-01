Орнитологи просят москвичей не мешать молодым соколам учиться охотиться

Специалисты попросили жителей и гостей столицы не тревожить молодых соколов-пустельг, которые сейчас учатся летать и поэтому могут долгое время сидеть на балконах и подоконниках.

«Люди начинают нервничать, когда у них на подоконнике сидит соколенок, и пытаются ему помочь, накормить», - сказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Молодая птица, если возьмет корм, может не научится охотиться самостоятельно, что впоследствии может привести к её гибели.

Пустельга — название нескольких видов птиц рода Соколы. Насчитывается более десяти видов, из которых в России обитают два вида: обыкновенная пустельга и степная пустельга, последняя занесена в Красную книгу Россиикак исчезающий вид.

