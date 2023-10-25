Организаторы курса «Россия — мои горизонты» запустили официальный Telegram-канал

Уже более 7 млн человек стали слушателями курса профориентационных занятий «Россия — мои горизонты». Его организаторы запустили официальный Telegram-канал, чтобы помочь школьникам, педагогам и родителям разобраться в его возможностях и получить другую необходимую информацию, в том числе касающуюся проекта «Билет в будущее».

По словам управляющего директора Фонда Гуманитарных проектов Ивана Есина, аналитическая система дает возможность позитивно оценить реакцию и вовлечение участников в материалы курса, основанные на программе внеурочной деятельности «Билет в будущее». Он также отметил интерес глав некоторых регионов к дополнению курса профориентационными практиками.

Курс «Россия — мои горизонты» появился в сентябре 2023 года на основе разработанной ранее и успешно применяемой в российских образовательных учреждениях программы «Билет в будущее». Профориентационные уроки набрали более 55 млн просмотров, а 4 млн школьников прошли профориентационную подготовку.

Педагог-навигатор МКОУ ООШ №2 города Козельск (Калужская область) Ольга Черноусова заявила, что курс «Россия — мои горизонты» дает возможность детям больше узнать о профориентационных сферах, структуре образования и определиться с выбором будущей профессии.

Оба проекта создавались опытными специалистами по профориентации подростков. К их разработке приложили руку кандидаты педагогических наук, эксперты в различных отраслях психометрики и экономики, а также методисты и психологи.

При этом у школ возникло множество вопросов касательно правил согласования региональных занятий, методов реализации и так далее. Ответы на них команда курса дала в Telegram-канале, а также поделилась анонсами, полезными материалами, советами по организации работы и методическими рекомендациями. Организаторы выразили уверенность, что смогут вместе со школами внести существенный склад в экономику России через профориентацию.