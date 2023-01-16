Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» извинились за инцидент с названием Киргизии
Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» извинились перед Киргизией и представлявшей страну Алтынай Ботояровой за то, что не смогли выговорить название государства.
В предварительном этапе ведущий конкурса не смог произнести название «Кыргызстан».
«Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться», - заявила глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале конкурса.
Представительница Кыргызстана по-русски поблагодарила Эммерих за «искренние извинения» и за то, что организаторы подошли к вопросу «с большой серьезностью».
Конкурс красоты «Мисс Вселенная» состоялся в американском Новом Орлеане в минувшую субботу, победительницей стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, однако девушка не попала даже в ТОП-16 смотра.
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