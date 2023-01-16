Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» извинились за инцидент с названием Киргизии

В предварительном этапе ведущий конкурса не смог произнести название «Кыргызстан».

«Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться», - заявила глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале конкурса.

Представительница Кыргызстана по-русски поблагодарила Эммерих за «искренние извинения» и за то, что организаторы подошли к вопросу «с большой серьезностью».

Конкурс красоты «Мисс Вселенная» состоялся в американском Новом Орлеане в минувшую субботу, победительницей стала представительница США Р'Бонни Габриэль. Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, однако девушка не попала даже в ТОП-16 смотра.

