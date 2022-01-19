Организаторы «еврейской Нобелевки» отметили создателей «Спутника V»
Вирусологи российского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и Анатолий Альтштейн отмечены в числе еврейских ученых, внесших значительный вклад в борьбу за спасение жизней от COVID-19. Об этом сообщил Фонд ежегодной премии «Генезис», которая присуждается выдающимся личностям за профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям. Журнал Time называет её «еврейской Нобелевской премией».
Институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Тем не менее, премию «Генезис» в размере одного миллиона долларов в 2022 году получил СЕО компании Pfizer Альберт Бурла.
Как сообщается в пресс-релизе Фонда, Бурла взял на себя большую ответственность, в кратчайшие сроки создав вакцину без государственных субсидий, в то время как многие компании использовали государственное финансирование.
Лауреата премии определили по итогам онлайн-голосования, охватившего 200 тысяч человек в 71 стране. Победителя голосования единогласно поддержали девять членов отборочного комитета премии.
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